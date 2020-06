Mittwoch, 24. Juni 2020

Holzminden: Ein blauer Kran für den Blauen Würfel

Mit einem Autokran wurde der Baukran mitten im Schulgebäude platziert. Foto: bs

Holzminden. Jetzt wird es auch von außen sichtbar: Im Schulzentrum Liebigstraße in Holzminden laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Der Blaue Würfel, der einmal im Rahmen des Schulringtausches das Campe-Gymnasium aufnehmen soll, wird komplett saniert. Eigentlich entsteht an der Liebigstraße gerade eine neue Schule, denn nur die Hülle des Blauen Würfels wird stehen bleiben. Das Besondere: Die neue Schule, ein immerhin 52 mal 62 Meter großer Block, wird über ein Atrium sehr viel lichter werden. Bislang war es im Inneren des Blauen Würfels nämlich reichlich duster. Für das Atrium wurde die Decke aufgestemmt. Und in das so entstandene Loch jetzt der Baukran gesetzt. Dabei half – ein weiteres Superlativ – ein 1,4 Millionen Euro teurer Autokran. (bs)

