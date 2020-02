Donnerstag, 13. Februar 2020

Holzminden: Ein Hilferuf aus der Schule an der Weser

Die Gründe für den Hilferuf aus der Schule an der Weser: Die Unterrichtsabdeckung liegt bei nur 65 Prozent. Das Schulgebäude in Holzminden ist zu klein und nicht bedarfsgerecht. Foto: bs

Holzminden. Frauke de Vries ist eine resolute Person. Durch konsequentes Personalmanagement und strikte Führung hat sie die Oberschule in Bodenwerder aus dem Tief geholt. Jetzt ist sie Schulleiterin in der Schule an der Weser in Holzminden. Und schlägt Alarm: In der Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung fehlen –seit langem – Lehrkräfte. Die Unterrichtsabdeckung liegt bei nur 65 Prozent. „Es ist dramatisch, dass so viel Unterricht ausfallen muss“, kommentiert es Frauke de Vries, die den TAH in die Schulräume eingeladen hat. Denn auch um die geht es in dem Gespräch, das zu einem Hilferuf aus der Schule an der Weser wird. Zu klein und nicht bedarfsgerecht sind die Gebäude in Holzminden. „Wir können hier nicht bleiben, wir brauchen einen neuen Standort“, sagt die Schulleiterin, die genau aus diesem Grund schon eine Schule an zwei Schulstandorten leitet: Neben dem Haupthaus in Holzminden gibt es für die Kinder mit besonderem Förderbedarf, über die sie die Hand hält, eine Außenstelle in Bodenwerder. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 13.02.2020