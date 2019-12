Samstag, 28. Dezember 2019

Holzminden: Ein Vorgeschmack auf Silvester

Holzminden. Der Hagebaumarkt in Holzminden hat es in den letzten Jahren bereits zur Tradition werden lassen: Am Sonnabend vor Silvester läst er ein zum vorgezogenen Silvester-Feuerwerk. Am heutigen Sonnabend, 28. Dezember, ist es wieder soweit. Um 17 Uhr zeigt der Baumarkt, was am Himmel zum Jahreswechsel 2019/2020 laut, bunt und vor allen Dingen Trend ist. (bs)