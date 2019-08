Mittwoch, 28. August 2019

Holzminden: Einbruch in Bäckerei, Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nach einem Einbruch um die Mithilfe der TAH-Leser.

Holzminden. Irgendwann zwischen Dienstag 19.15 Uhr und Mittwoch, 0.55 Uhr wurde in eine Bäckerei in der Fürstenberger Straße 75 eingebrochen und zwei Tresore entwendet. Jetzt bittet die Polizei Holzminden um die Mithilfe der TAH-Leser.

Nach Ermittlungen der Polizei versuchten vermutlich mehrere Täter, zunächst über ein Fenster, das im hinteren Bereich der Bäckerei liegt, in das Gebäude zu gelangen. Als das nicht gelang, hebelten sie die Tür des Lieferanteneingangs auf und gelangten so in die Bäckerei. Im Gebäude hebelten sie eine Bürotür auf und gelangten so zu zwei Tresoren, die sie samt Inhalt mitnahmen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Fürstenberger Straße oder Beukampsborn bemerkt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeikommissariat Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.