Dienstag, 25. Juni 2019

Holzminden: Eine Taskforce für das Straßenverkehrsamt

Der Landkreishat einen Sicherheitsdienst beauftragt, nachdem es im Straßenverkehrsamt zu tumultartigen Szenen gekommen ist. Foto: bs

Kreis Holzminden. Lange Wartezeiten, frustrierte Kunden, verängstigte Mitarbeiter und – als Reaktion darauf – Security-Mitarbeiter. Die Lage im Straßenverkehrsamt hat in der Vergangenheit mehr als einmal für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt will der Landkreis Holzminden gegensteuern. Mit einer Taskforce und einem Maßnahmenpaket. „Wir wollen“, erklärt Landrätin Angela Schürzeberg im Kreistag am Montag, „viel verändern“.

Es ist Sabine Golczyk (Linke), die das Thema in der Sitzung zur Sprache bringt. Ein Kollege, berichtet sie, sei dort gewesen, habe einen ganzen Urlaubstag in der Zulassungsstelle verbracht. Was er ihr berichtet hat, lässt sie den Kopf schütteln. Wieder habe ein Kunde seinen Frust lautstark kundgetan, wieder musste die Security einschreiten. „Wir haben uns gefühlt wie Kriminelle“, zitiert sie ihn. Und fragt: „Wie kann es zu solchen Situationen kommen, was ist angedacht?“

Es ist Landrätin Angela Schürzeberg, die antwortet... (bs)

