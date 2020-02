Montag, 03. Februar 2020

Holzminden eine von drei Öko-Modellregionen in Niedersachsen

Der Kreis Holzminden ist jetzt offiziell Öko-Modellregion. Foto: Pixabay

Holzminden/Hannover. Mit einer Auftaktveranstaltung in ihrem Haus hat Ministerin Barbara Otte-Kinast offiziell den Startschuss für die ersten drei Öko-Modellregionen in Niedersachsen gegeben. Holzminden, Goslar und Uelzen erhalten eine Förderung und dürfen sich künftig mit dem neuen Label schmücken. „Ich möchte den Ökolandbau in Niedersachsen weiter voranbringen“, sagte Otte-Kinast während der Veranstaltung am Montag, 3. Februar, vor rund 60 Teilnehmern. Die Entscheidung über die Förderung war bereits kurz vor Weihnachten gefallen.

