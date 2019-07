Donnerstag, 18. Juli 2019

Holzminden: Einen Führerschein hat er nicht...

Die Holzmindener Polizei kontrollierte einen Autofahrer, der seit Jahren keinen Führerschein mehr besitzt.

Holzminden. Am Dienstag, gegen 12 Uhr, kontrollierten die Polizeibeamten der Polizei Holzminden in der Innenstadt einen Fiat. Bei der Kontrolle des 58-jährigen Fahrzeugführers aus Holzminden wies dieser sich durch einen Personalausweis aus und übergab den Polizeibeamten zusätzlich nur den Fahrzeugschein. Einen Führerschein besäße er gar nicht, entgegnete er den Beamten, den habe er vor einigen Jahren abgeben müssen. Das hat nun wiederum Folgen. Dem Fahrzeugführer wurde ausdrücklich das Führen führerscheinpflichtiger Fahrzeuge untersagt. Zudem wird ein entsprechendes Strafverfahren gegen die Person eingeleitet, so die Holzmindener Polizei in einer Pressemitteilung.