Sonntag, 13. Oktober 2019

Holzminden: Eingeschlafen und unter Drogeneinfluss - Auffahrunfall

Der Fahrer des aufgefahrenen Pkw hatte Drogen konsumiert, stellte die Polizei fest.

Holzminden. Am Sonnabend, gegen 16.20 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall an der Bülte-Kreuzung in Holzminden. Zwei Fahrzeugführer befuhren hintereinander die Allersheimer Straße in Richtung stadtauswärts. Ein 36-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Soltau musste mit seinem Pkw und Anhänger an der Ampel verkehrsbedingt halten. Der 42-jährige nachfolgende Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Northeim gab vor Ort an, dass er am Steuer eingeschlafen und daher auf den Anhänger des Vorausfahrenden aufgefahren sei. An Pkw und Anhänger entstand leichter Sachschaden. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen im Nacken- und Schulterbereich. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Konsum unterschiedlicher Mittel wurde eingeräumt. Er musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, da dort eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Auf ihn wird ein Strafverfahren unter anderem aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs zukommen.