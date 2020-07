Montag, 13. Juli 2020

Holzminden: Elias hat die Stammzellspende erhalten

Elias geht es den Umständen entsprechend gut.

Holzminden/Hannover. Der zweijährige Elias aus Holzminden, der an Leukämie erkrankt ist, hat einen weiteren Schritt geschafft. Am 9. Juli fand in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover die Stammzellspende erfolgreich statt. Nachdem eine Chemotherapie gegen den Blutkrebs erfolglos war, wurde lange nach einem Stammzellspender gesucht (der TAH berichtete). Mit Erfolg. Dem kleinen Patienten geht es den Umständen entsprechend gut. Elias wird jetzt für acht Wochen auf der Station für Knochenmarktransplantationen bleiben, wenn alles gut läuft. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 14.07.2020