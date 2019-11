Samstag, 16. November 2019

Holzminden: Entlaufener Hund sucht Herrchen

Der Hund ist einem nächtlichen Spaziergänger am Unteren Teich zugelaufen. Foto: Polizei

Holzminden. Auf den Hund gekommen ist die Polizei Holzminden in der Nacht zum Sonnabend. Gegen 2.10 Uhr war einem nächtlichen Spaziergänger am Unteren Teich in Holzminden ein Hund zugelaufen. Der Mann brachte das herrenlose Tier zur Polizei. In der Wache kümmerten sich die Polizeibeamten liebevoll um den kleinen Streuner, bis er gegen 8 Uhr ins Tierheim Holzminden gebracht werden konnte. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Fundhund? Hinweise bitte ans Tierheim unter 05531/1774.