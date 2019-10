Donnerstag, 17. Oktober 2019

Holzminden: Erlöse des Entenrennens werden gespendet

Vertreter der Sport- und Schulfördervereine sowie Mitglieder des Rotary-Vorstands Holzminden bei der Spendenübergabe. (Von links) Dr. Norbert Kalkert (Rotary), Joachim Stiebe (Rotary), Dr. Georg Thönnissen (Rotary-Präsident), Georg Muschik (Campe-Gymnasium), Carla Schwerin (MTV 49), Doris Bergmann (Kneipp-Verein), Maria Lange (Förderverein Schule an der Weser), Frank Bauer (Förderverein Schule an der Weser), Holger Schultz (Förderverein Katholische Grundschule), Hermann Meyer (MTV Altendorf), Hans Schürzeberg (TV Deutsche Eiche). Foto: Rotary Club

Holzminden. Das Holzmindener Entenrennen des Rotary Clubs ist längst etabliert und war auch in seiner fünften Auflage in diesem Jahr ein voller Erfolg. Seit Beginn dieser Veranstaltung hat der Rotary Club Holzminden fast 55.000 Euro an Erlösen eingenommen, die in vollem Umfang an lokale, regionale aber auch internationale Institutionen gespendet wurden. „In diesem Jahr steht wieder einmal die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Holzminden im Vordergrund unserer Unterstützung“, so Rotary-Präsident Dr. Georg Thönnissen, „und daher freue ich mich sehr, sechszehn Sport- und Schulfördervereinen eine finanzielle Förderung ihrer Arbeit in Höhe von 7.800 Euro übergeben zu können.“

