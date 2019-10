Samstag, 19. Oktober 2019

Holzminden: Erstklassige Übung mit bitterem Beigeschmack

Menschenrettung aus der Weser mit Boot und Drehleiter, Menschenrettung aus der brennenden Tiefgarage und aus einem Fahrzeugwrack, all das zeigte die Freiwillige Feuerwehr Holzminden.

Holzminden. Freitag, 19 Uhr. Alarm für die Feuerwehr Holzminden. Es brennt in der Tiefgarage der Residenz an der Weser. Es hat einen Autounfall gegeben auf dem Weserkai. Menschenleben sind in Gefahr. Am Land und auch im Wasser. Es gibt sehr viele Schaulustige. Doch am Freitagabend ist das gut so. Denn die Freiwillige Feuerwehr Holzminden hat zur Jahreshauptübung eingeladen, die Holzmindener und alle Feuerwehrbegeisterten dürfen ihr bei der Arbeit über die Schulter schauen. Und die Wehr legt ein beeindruckendes Zeugnis darüber ab, was die Helfer und Retter können müssen, was sie leisten müssen. Ehrenamtlich. Schnell. Rund um die Uhr. Alles gut also?

Nein. Bei der Abschlussbesprechung im Feuerwehrgerätehaus spricht Ortsbrandmeister Michael Nolte es an. Lange haben die ehrenamtlichen Retter darüber diskutiert, ob sie die Jahreshauptübung in diesem Jahr einfach ausfallen lassen. Als Signal an die Politik im Streit (vor allem) um den dringend notwendigen Neubau des Feuerwehrgerätehauses. „Wir haben uns entschieden, wir machen die Jahreshauptübung für die Bürger in Holzminden und in den umliegenden Gemeinden, um zu zeigen, wie leistungsfähig die Feuerwehr ist“. Doch während so viele begeistert dem Übungsgeschehen folgen, es fotografieren und filmen, fehlen vor allem die, die eigentlich Präsenz zeigen müssten: Von den Ratsmitgliedern ist kaum jemand da. (bs)

