Montag, 29. Juli 2019

Holzminden: „Es läuft gut auf dem Marktplatz“

Am unteren Zugang des Marktplatzes sind die Arbeiten bereits abgeschlossen. Und sie schreiten auch weiter zügig voran. Fotos: bs

Holzminden. Die einen schlemmen Pizza, Pasta oder Döner, gönnen sich einen Eisbecher oder ein kühles Blondes – und die anderen greifen zu Kleinbagger und Schaufel. Wie passen Marktsommer und Bauarbeiten auf dem Holzmindener Marktplatz zusammen? Der TAH hat nachgefragt bei der Ersten Stadträtin Sarah Humburg, auch, weil es im digitalen Netz die Runde macht, dass es mit dem barrierefreien Ausbau des Holzmindener Marktplatzes nicht so zügig voran geht wie geplant. Sarah Humburg von der Stadt Holzminden zum TAH: „Wir sind völlig entspannt, es läuft alles so, wie es soll...“

Wie er einmal aussehen soll, der barrierefreie Zugang zum wohl schönsten Marktplatz Norddeutschlands, ist am Unteren Ende des Holzmindener Marktplatzes bereits sichtbar. Dort sind die Bauarbeiten abgeschlossen. Stehen schon wieder die Tische der Restaurants. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 30.07.19