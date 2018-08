Dienstag, 14. August 2018

Holzminden: Fahrraddieb tappt in Kontrolle

Holzminden. Am Montag gegen 19.30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Holzminden einen Fahrradfahrer in der Sollingstraße in Holzminden. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad, ein Conway Trekkingrad, im vergangenen Jahr als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Gegen den 56-jährigen Fahrradfahrer aus Holzminden werden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Der Besitzer des Rades wird sich freuen, so die Polizei in einer Pressemitteilung.