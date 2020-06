Montag, 08. Juni 2020

Holzminden: Ferienfreizeit auf Ameland abgesagt

Die katholische Kirche Holzminden musste jetzt auch die Ferienfreizeit auf Ameland absagen. Foto: pixabay

Holzminden. Die in den Sommerferien geplante Kinder-Ferienfreizeit der katholischen Kirche St. Josef Holzminden auf Ameland muss dieses Jahr leider ausfallen. Die Verordnungen der Niederlande und des Landes Niedersachsen lassen keine Ferienfreizeiten zu. Bereits gezahlte Teilnehmerbeiträge werden erstattet. Es trifft nicht nur das Holzmindener Lager, viele tausend Kinder in Deutschland müssen dieses Jahr auf ihre Sommerfreizeit verzichten. Es bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder möglich wird, so die Organisatoren. Der Termin für die Ameland-Freizeit 2021 steht schon fest: 2. bis 16. August 2021.