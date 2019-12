Montag, 09. Dezember 2019

Holzminden: Für ihn ist die Schule jetzt aus

Reiner Langeheine hat die Regale im Büro ausgeräumt. Foto: bs

Kreis Holzminden. Am Mittwoch wird er den Koffer, der ihn sein Berufsleben lang begleitet hat, los. Reiner Langeheine, Regierungsschuldirektor, nimmt erst offiziell seinen Abschied. Und dann will er den Koffer von der Holzmindener Weserbrücke ins Wasser schleudern. Für ihn ist damit die Schule aus. Die Regale in seinem Büro in der Bürgermeister-Schrader-Straße hat er bereits ausgeräumt. Er hat aufgeräumt und aussortiert. Anders ist es aber mit seiner Einstellung zur Lehrerversorgung und zur Schulstruktur-Diskussion im Kreis Holzminden. Die legt er nicht so einfach ad acta. Im Gespräch mit dem TAH redet Reiner Langeheine, der sich als Mahner sieht, aber auch weiß, dass er oft genug als Sündenbock herhalten musste, Tacheles. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 10. Dezember 2019