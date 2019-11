Sonntag, 17. November 2019

Holzminden: Gedenkfeier für die Opfer von Gewalt und Krieg

Am Ehrenmal wurden Kränze niedergelegt.

Holzminden. Die Schützen sind angetreten. Und Soldaten des Panzerpionierbataillons 1 in Holzminden. In ihrer Mitte: Sabine Golczyk, Ratsfrau, Abgeordnete der Linken, Pazifistin. Sie hält an diesem Sonntag, am Volkstrauertag, die Gedenkrede am Ehrenmal in der Fürstenberger Straße in Holzminden. Eine eindringliche Rede, die den Bogen spannt von den Gräueln im Ersten Weltkrieg, dem Schrecken der Nazi-Zeit, dem millionenfachen Sterben im Zweiten Weltkrieg, der versäumten Aufarbeitung in den Jahren nach dem Krieg, bis hin zum heutigen Tag: „Und wieder schweigen viel zu viele, ja, missachten die Demokratie sogar“, spricht Sabine Golczyk ins Mikrofon. „Wir leben wieder in einer Zeit, in der unsere Demokratie unter massiven Beschuss gerät“. (bs)

