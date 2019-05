Dienstag, 07. Mai 2019

Holzminden gehört zur „soliden Mitte“

Die Friedrich-Ebert-Stiftung legt Disparitätenbericht 2019 zur sozialökonomischen Ungleichheit vor.

Kreis Holzminden. Die Ungleichheit in Deutschland verfestigt sich. Einzelne Städte und Kreise boomen, doch ganze Regionen drohen langfristig abgehängt zu werden. Mit ihrem neuen Disparitätenbericht unternimmt die Friedrich-Ebert-Stiftung eine umfassende Analyse der sozialökonomischen Ungleichheit in Deutschland. Nach der Studie leben 13 Millionen Menschen in strukturschwachen Regionen. In fünf Regionen haben die Macher der Studie Deutschland aufgeteilt: Dynamische Groß- und Mittelstädte mit Exklusionsgefahr (zum Beispiel Berlin Frankfurt, Hannover, Münster München), Deutschlands solide Mitte (große Bereiche der alten Bundesrepublik inklusive Holzminden und der Bereich um Berlin), ländlich geprägt Räume in der dauerhaften Strukturkrise (ein Großteil der neuen Bundesländer), starkes Umland (viele Kreise in Bayern, Baden-Württemberg, rund um Hamburg und Gifhorn) und städtisch geprägte Regionen im dauernden Strukturwandel (Ruhrgebiet, Bremen, Saarbrücken, Kaiserslautern, Offenbach, Mönchengladbach, Trier). (fhm)

