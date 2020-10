Sonntag, 04. Oktober 2020

Holzminden: Gemeldeter Brand an der Bleiche ist angemeldetes Brauchtumsfeuer

Dieses Feuer am Tag der Einheit an der Bleiche war angemeldet. Foto: spe

Holzminden. Um 18.11 Uhr am Sonnabend meldete ein aufmerksamer Beobachter Flammen und Rauch in der Kleingartenanlage an der Bleiche in Holzminden. Die Leitstelle in Hameln alarmierte die Feuerwehr. Wie sich herausstellte, handelte es sich um ein Brauchtumsfeuer, das angemeldet war als Ersatz für das Osterfeuer. Um ein recht stattliches Lagerfeuer hatte sich auf einer Wiese eine Gruppe Menschen versammelt. Die Feuerwehr brauchte am Tag der Deutschen Einheit also nicht einzugreifen. (spe)