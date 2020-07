Mittwoch, 22. Juli 2020

Holzminden: Glückliche HOCAL-Gewinner

Gewinnübergabe bei den Stadtwerken (rechts) und beim Hagebaumarkt. Fotos: Stadtmarketing Holzminden

Holzminden . Die neue HOCAL-Kampagne ist erfolgreich gestartet. In der ersten Aktionswoche kauften bereits viele Lokalhelden in Holzmindens HOCAL-Geschäften ein, speisten in Holzmindens HOCAL-Lokalen und erhielten die ersten Stempel in ihre Sammelkarte. Im Rahmen der Aktionswoche fand die erste Sonderverlosung statt. Die Gewinner der verlockenden Preise wurden von den Sponsoren Stadtwerke Holzminden, Hagebaumarkt Holzminden und der Stadt Holzminden persönlich per Zufallsverfahren gezogen.

Über den ersten Preis, einen Fahrradgutschein im Wert von 500 Euro von den Stadtwerken Holzminden, freut sich Nina Schiefelbein. Den Weber Q2000 Gasgrill im Wert von 349 Euro vom Hagebaumarkt Holzminden konnte Marion Fachet entgegennehmen. Saskia Annabell Küchler ist die stolze Gewinnerin der Freibad-Saisonkarte von der Stadt Holzminden.

Für alle, die noch gar nicht wissen, was die HOCAL-Kampagne ist: Die HOCAL-Sammelkarte ist in den Mitgliedsbetrieben erhältlich. Ab einem Einkauf in Höhe von zehn Euro bei teilnehmenden HOCAL-Mitgliedsbetrieben bekommen Kunden einen Stempel. Bei einem höherpreisigen Einkauf gibt es bis zu fünf Stempel. Sind alle 15 Stempel gesammelt, kann die Sammelkarte beim Stadtmarketing gegen einen Gutschein, der von den Mitgliedsbetrieben gestellt wird, getauscht werden.

Zusätzlich erhalten die Teilnehmer vom Stadtmarketing ein Geschenk: aktuell einen coolen Rucksack für ihre nächsten Einkäufe. Außerdem kann die volle Sammelkarte an der nächsten halbjährlichen Sonderziehung teilnehmen. Die Prämien und Gutscheine werden jedes halbe Jahr aktualisiert. Bei der Sonderziehung stellen HOCAL-Premiumsponsoren attraktive Gewinne zur Verfügung. Alle Informationen zum HOCAL gibt es unter: stadtmarketing-holzminden.de/index.php/localhocal.