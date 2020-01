Freitag, 31. Januar 2020

Holzminden: Glückliches Ende einer Personensuche

Die Polizei kann das glückliche Ende einer Personensuche melden.

Holzminden. Das ist eine sehr schöne Nachricht für alle Einsatzkräfte am frühen Freitagmorgen: Eine demente alte Dame, die in der Nacht aus einer Senioreneinrichtung in der Holzmindener Innenstadt verschwunden ist, wird wohlbehalten wieder aufgefunden.

Irgendwann in der Nacht hat sich die 80-jährige Frau auf den Weg gemacht. Als ihr Verwinden bemerkt wird, schlagen die Mitarbeiter der Senioreneinrichtung Alarm. Starke Polizeikräfte – die Nachtschicht des Holzmindener Polizeikommissariats, verstärkt durch die Frühschicht und Polizeibeamte aus Höxter – machen sich auf die Suche. Sowohl die Innenstadt wird abgesucht, als auch der Bereich Richtung Stahle. Kurz vor 7 Uhr wird zusätzlich die Feuerwehr alarmiert. Die Feuerwehrkräfte versammeln sich gerade, als eine Streifenwagenbesatzung auf dem Weg zum Treffpunkt der Einsatzkräfte in der Holzmindener Altstadt die 80-Jährige bemerkt und in den Streifenwagen bittet. Ihr geht es gut. Sie ist jetzt wieder in ihrer Senioreneinrichtung. (bs)