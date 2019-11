Sonntag, 17. November 2019

Holzminden: Gut gerüstet für den Pflegeberuf

Sie haben die Prüfung bestanden. Foto: Agaplesion

Holzminden. Viele Stunden Schweiß und Arbeit haben die Schülerinnen und Schüler, die am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden ihre Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege absolviert haben, in ihre dreijährige Ausbildung gesteckt. Schließlich stellten sie sich im Rahmen ihrer mündlichen Prüfungen dem letzten und dritten Teil des Krankenpflegeexamens. Und nun ist die Freude groß, denn die Prüfungen sind überstanden und die frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger und Gesundheits- und Krankenpflegerinnen starten ihre berufliche Karriere, unter anderem am Holzmindener Krankenhaus.

