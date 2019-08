Mittwoch, 07. August 2019

Holzminden: Häuserbau auf altem Heyne und Penke-Gelände

Fünf Häuser mit bis zu acht Wohnungen sollen an Stelle der Halle stehen. Foto: Sawatzki

Holzminden (r). „Diesen Baukomplex kann man dort nicht einfügen. Er wirkt wie ein Block“, beschwert sich Hans Peter Sawatzki am Dienstag in der Bausausschusssitzung der Stadt Holzminden. Ihm und seiner Frau, Brigitte Sawatzki, ist der Bebauungsplan des Grundstücks zwischen Sparenberger und Pollmannsgrund ein Dorn im Auge. Passend zum Wohngebiet sollen am Pollmannsgrund, wo einst die Firma Heyne und Penke Verpackung GmbH angesiedelt war, zukünftig fünf Mehrfamilienhäuser mit 40 neuen Wohnungen entstehen. Brigitte Sawatzki ist Eigentümerin des angrenzdenden Grundstücks Pollmannsgurnd 5. Drei persönliche (Nachbarschafts-)Probleme decken die Sawatzkis in der Einwohnerfragestunde der Ausschusssitzung auf.

