Samstag, 25. Juli 2020

Holzminden: In der Lieth gibt es bald grünes Licht

Das Regenrückhaltebecken wurde zum Stein des Anstoßes, weil die Erschließungskosten für die Bauwilligen in die Höhe schossen. Foto: bs

Holzminden. Im März schlugen die Wogen hoch: Mit der Erschließung des neuen – und einzigen – Baugebietes Liethstraße in Holzminden ging es nicht voran. Gleichzeitig explodierten die Erschließungskosten. Die Bauwilligen, fast alles junge Paare oder Familien, fühlten sich von der Stadt allein gelassen. Einige mussten ihre Baupläne frustriert aufgeben. Im Juli ist die erste Bodenplatte für ein Einfamilienhaus gegossen. Aber alle anderen Bauwilligen müssen weiter warten. Was hat sich getan in der Lieth? Und wie sieht es mit den Erschließungskosten aus? Der Baudezernent hatte ja im März eine Idee, wie der TAH berichtete. Die Redaktion hat jetzt nachgefragt. (bs)

