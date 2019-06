Montag, 03. Juni 2019

Holzminden: In Vereinsheim eingebrochen

Die Polizei bittet die TAH-Leser nach einem Einbruch in das Vereinsheim der Modellflieger um Mithilfe.

Holzminden. Im Zeitraum von Sonnabend, 21 Uhr, bis Sonntag, 10.30 Uhr, wurde in das Vereinsheim der Modellfluggruppe Holzminden eingebrochen. Nach Angaben der Polizei brachen der oder die Täter zunächst die Eingangstür des Vereinsheims auf, entwendeten ein Lagegerät, einen Werkzeugkoffer und einen Koffer mit einem Sender sowie ein Trainingsmodellflugzeug. Weitere, zunächst ebenfalls entwendete Gegenstände konnten in der Nähe des dortigen Teichufers wieder ausgefunden werden.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Vereinsgeländes geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.