Mittwoch, 09. September 2020

Holzminden: Internat Solling weiht neues Haus ein

Einweihung im Regen: Horst-Otto Gerberding vom Stiftungsrat lobte das Entstandene. „Das Gesamtpaket stimmt“, sagte er. Links neben ihm Geschäftsführer Martin Wortmann, rechts Architekt Michael Klünker. Fotos: spe

Holzminden. Es ist vollbracht – und es kann sich wahrlich sehen lassen: Das Internat Solling in Holzminden hat am Sonnabend ein neu erbautes Wohnhaus für Internatsschüler eingeweiht: das „Akazienhaus“. Die Schüler nahmen es bereits nach den Sommerferien in Besitz und erfüllen es nun mit Leben. Es ist 33 Jahre her, dass auf dem Internatsgelände an der Einbecker Straße ein Gebäude ähnlicher Dimension entstand. Das war 1987 das benachbarte „Tannenhaus“. Mit dem Bau einer Reithalle, Pferdeställen und Musikhaus folgten kleinere Projekte. „Insofern ist das heute schon ein ganz besonderer Moment, an dem wir teilhaben dürfen“, freute sich Geschäftsführer Martin Wortmann anlässlich des kleinen Festaktes.

2,2 Millionen Euro investiert die Stiftung Landschulheim am Solling als Bauherrin in das neue Gebäude, das nach den Plänen des Holzmindener Architekten Michael Klünker nach den Standards eines KfW-40-Effizienzhauses errichtet wurde. Weitere 200.000 Euro fließen in Einrichtung und Gestaltung der Außenanlagen.

Bereits Mitte der 80er Jahre existierten Pläne, genau an dieser Stelle ein weiteres Wohnhaus zu bauen

