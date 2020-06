Dienstag, 09. Juni 2020

Holzminden ist coronafrei – Höxter meldet 17 aktive Infektionen

Der Landkreis Holzminden ist weiterhin coronafrei. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Der Landkreis Holzminden ist weiterhin coronafrei. Momentan gibt es keine positiv Getesteten. Das meldet das Kreishaus am Dienstag, 9. Juni, um 9 Uhr morgens. Die Gesamtanzahl der laborbestätigt positiv Getesteten lag zuletzt bei 106, davon sind 99 wieder genesen und sieben verstorben. In Quarantäne befinden sich weiterhin zwei Personen. Am Freitag, 5. Juni, hatte Landrat Michael Schünemann die gute Nachricht verkündet, dass es im Landkreis Holzminden keinen aktuellen Coronavirus-Fall mehr gibt. Anders ist die Lage im Kreis Höxter. Hier sind aktuell 17 Infektionsfälle gemeldet. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter 363 bestätigte Infektionen, vier mehr als in der Vorwoche. 329 Menschen gelten als genesen, 17 Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. (fhm)