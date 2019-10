Sonntag, 27. Oktober 2019

Holzminden ist im Biathlonfieber: 3. Citybiathlon in der Innenstadt

Annika Roloff und Michael Rösch geben jeweils fünf Schüsse ab. Foto: fhm

Holzminden. Auf dem Marktplatz geben Hermann Meyer und Jochen Droste die Startkommandos, seit Sonntagmittag ist Holzminden im Biathlonfieber. Auf dem Marktplatz rennen und schießen 20 Staffeln um den Sieg beim dritten Citybiathlon in Holzminden, der als Innennstadtereignis veranstaltet wird. Begleitet von einem verkaufsoffenen Sonntag und einer Budenmeile in der Oberen Straße genießen die Holzmindener packenden Sport, gewürzt mit launigen und wortgewandten Kommentaren der Moderatoren Tullio Puoti und Michael Bremer. Begonnen hat der Citybiathlon mit einem Promirennen, an dem Olympiasieger Michael Rösch, Olympionikin Annika Roloff, Bürgermeister Jürgen Daul, Ralf Schwager, Christian Bode und Jürgen Sienk teilnahmen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.10.2019.