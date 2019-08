Sonntag, 04. August 2019

Holzminden ist im Mittelfeld zu finden

Nach der Definition der Weltbank gilt derjenige als arm, der weniger als 1,71 Euro pro Tag zur Verfügung hat, um sein Überleben zu sichern. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Arm sein möchte niemand, aber es ist Realität. Ende 2017 erhielten in Niedersachsen fast 747.000 Menschen Mindestsicherungsleistungen. Ohne diese Leistungen könnten diese Menschen nicht überleben. Das Sozialministerium in Hannover legt regelmäßig einen Bericht vor, wer und wo in Niedersachsen besonders von Armut gefährdet ist. Die Zahlen des aktuellen Berichts basieren auf den Statistiken des Jahres 2017. Wie steht es in diesem statistischen Bericht mit dem Landkreis Holzminden? Gehört er zu den Kreisen, in denen eine höhere Armutsgefährdung vorhanden ist und mehr Menschen von staatlichen Leistungen leben als anderswo? Anhand verschiedener Werte und Zahlen lässt sich ein landesweiter Vergleich durchführen. Zusammenfassend ist der Landkreis Holzminden bei den meisten statistischen Vergleichen – bis auf einigen wenigen „Ausreißern“ – im „guten Mittelfeld“ zu finden (falls man bei dieser Thematik überhaupt von „gut“ sprechen kann). (fhm)

