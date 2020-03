Dienstag, 10. März 2020

Holzminden: Jahresüberschuss steigt um 10,2 Prozent

Die großen Erfolge der Symrise-AG haben ihre Wurzeln sehr oft in einem kleinen Versuch. Foto: Symrise

Holzminden. Die Symrise AG hat ihren profitablen Wachstumskurs 2019 erfolgreich fortgesetzt und ihre Jahresziele vollumfänglich erreicht. Mit der Akquisition von ADF/IDF stärkte das Unternehmen zudem seine Position im nordamerikanischen Markt und weitete sein Angebot im Bereich Heimtiernahrung sowie bei natürlichen Produktlösungen für die Lebensmittelindustrie deutlich aus. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten stieg der Umsatz um acht Prozent auf 3.408 Millionen Euro (2018: 3.154 Millionen). Damit zählte Symrise erneut zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche.

Getrieben hat diese erfreuliche Entwicklung die gute Nachfrage in allen Segmenten und Regionen. Die Zahlen für 2019 gab Vorstandsvorsitzender Dr. Heinz Jürgen Bertram am Dienstag in Frankfurt bekannt. Natürlich spielte in der Pressekonferenz auch die Situation mit und um den Corana-Virus eine Rolle. Dr. Bertram berichtete, dass es derzeit hautpsäctlich Lieferverzögerungen durch Probleme mit der Logistik und dem Zoll gäbe. Das sei jedoch kein Grund, die gute Umsatzprognose für 2020 zurückzunehmen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 11. März 2020