Freitag, 01. November 2019

Holzminden: Jetzt ist Michael Schünemann Landrat

Michael Schünemann erhielt als Begrüßungsgeschenk eine Landschaft mit allen "Baustellen", die er zukünftig zu bearbeiten hat. Foto: Landkreis Holzminden / Peter Drews

Kreis Holzminden. Michael Schünemann, am 26. Mai mit großer Mehrheit zum Landrat des Landkreises Holzminden gewählt, hat am Freitag, 1. November, sein neues Amt angetreten. Viel Zeit, um dem neuen Büro eine persönliche Note zu geben, blieb nicht, denn der erste Tag war vor allem den zahlreichen Gratulanten vorbehalten. Allen voran hatten sich morgens alle Dezernenten und Leitungskräfte eingefunden, um dem neuen Chef zu gratulieren. Als Begrüßungsgeschenk bekam der zuvor im Gebäudemanagement des Landkreises als Bereichsleiter aktive Schünemann eine kleine symbolische Spiel-Landschaft mit allen „Baustellen“, die er künftig zu bearbeiten habe, geschenkt. Vieles, was gut laufe, befinde sich eher unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, gab sich der neue Landrat überzeugt. „Und in Bezug auf die Problemstellen bin ich überzeugt, die schnell in den Griff zu bekommen.“ Der Führungsstab des Landkreises sicherte Schünemann dafür jedenfalls volle Unterstützung zu.