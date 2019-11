Mittwoch, 13. November 2019

Holzminden: Jetzt wird wieder gesammelt für den Volksbund

Landrat Michael Schünemann, Kommandeur Gunter Flach und Bürgermeister Jürgen Daul sammeln für die Kriegsgräberfürsorge. Foto: bs

Holzminden. Dieser Termin ist allen Dreien wichtig: Eine Stunde nehmen sich Landrat Michael Schünemann, Holzmindens Bürgermeister Jürgen Daul und Oberstleutnant Gunter Flach, der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1 Holzminden am Mittwochmittag Zeit, um mit der Sammelbüchse durch die Holzmindener Innenstadt zu ziehen. Es ist der Auftakt für die jährliche Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der seit mehr als 80 Jahren deutsche Soldatenfriedhöfe in aller Welt baut und betreut. Der Volksbund hat diesen Auftrag im Namen der Bundesregierung übernommen. Und leistet damit einen Beitrag zu Frieden, Versöhnung und Achtung der Menschenwürde in Erinnerung der zahllosen Opfer beider Weltkriege. (bs)

Den ausführlichen bericht lesen Sie im TAH vom 14.11.2019