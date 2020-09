Montag, 28. September 2020

Holzminden: Johanniter-Rettungshundeprüfung unter Corona-Bedingungen

Vier von acht Vierbeinern und ihre Hundeführerinnen haben bestanden. Foto: Johanniter/Claudia Alburg-Heine

Holzminden . Die Rettungshundestaffeln der Johanniter sind an 365 Tage im Jahr einsatzbereit. Alle zwei Jahre muss auch ein bereits geprüfter Rettungshund erneut in einer Prüfung seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. An einem Sonnabend stellten sich in Holzminden acht Johanniter-Rettungshunde der Herausforderung. Gemeinsam mit ihren Hundeführerinnen waren die talentierten Schnüffelnasen der Staffeln Südniedersachsen und Braunschweig prüfungsbereit. Es war die erste Prüfung im Landesverband Niedersachsen/Bremen mit einem Hygienekonzept unter Corona-Bedingungen, welches vorsieht, dass maximal neun Teams die Prüfung antreten dürfen. Die Anwesenheit von Staffelmitgliedern oder Freunden zur Unterstützung war nicht erlaubt.

