Mittwoch, 21. Oktober 2020

Holzminden: JOLanDA soll die Berufsorientierung verbessern

Freuen sich auf das neue Projekt (von links): Jan Schametat, Annika Vergin, Prof. Dr. Alexandra Engel, Sascha Schenk.Foto: ZZHH

Holzminden. Jugendliche in ländlichen Regionen stehen bei biographischen Entscheidungen oft unter wesentlich größerem Druck als ihre Altersgenossen aus der Stadt. Der Grund hierfür ist vor allem eine Doppelbelastung, da sich Landjugendliche nicht nur die Frage stellen müssen, welcher Job zu ihnen passt, sondern auch, ob sie zur Erfüllung ihres Berufswunsches vielleicht ihre Heimatregion verlassen müssen. Zudem sieht sich ein Großteil überfordert mit dem großen und unübersichtlichen Angebot an Berufsorientierungsmaßnahmen. Das Zukunftszentrum Holzminden-Höxter (ZZHH) forscht seit längerer Zeit zu diesem Thema und knüpft mit seinem jüngsten Projekt JOLanDA daran an. Ziel ist es die Orientierung von Landjugendlichen durch digitale Unterstützungsmodelle zu verbessern.

Den ausführlichen Bericcht lesen Sie im TAH vom 21.10.2020