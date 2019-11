Donnerstag, 28. November 2019

Holzminden: Kampf den Keimen im Krankenhaus!

Hygienefachkraft Olga Vorat in der neuen, hochmodernen Sterilisation des Krankenhauses.

Holzminden. „MRSA“, das sind vier Buchstaben, die Horst Freitag elektrisieren. MRSA steht für multiresistente Keime. Und die sind Horst Freitags größter Widersacher. Freitag ist Hygienefachkraft am Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden, leitet gemeinsam mit Nicole Dorenburg das Hygiene-Team. Und das hat den Keimen den Kampf angesagt. Ihr Kampf beginnt auf den Fluren, dort, wo die Desinfektionsmittelspender an die Wand geschraubt wurden, er führt über das Patientengespräch und das Krankenbett bis in die OPs. Und immer wieder ist von MRSA die Rede. Dem „Krankenhauskeim“, der so große Probleme bereiten kann. Und der doch kein Krankenhauskeim ist, weil es zu 99,9 Prozent die Patienten sind, die ihn ins Krankenhaus tragen. Dass er hier, im Holzmindener Krankenhaus keine Chance hat, dass ist das Verdienst des Hygiene-Teams. (bs)

