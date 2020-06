Freitag, 19. Juni 2020

Holzminden: Korn & Kultur – lebenswichtig!

Seit einigen Jahren wird der Kornspeicher von der Stadt Holzminden blau angestrahlt. Am Montagabend taucht ihn Eventmanager Julius Blume vorwiegend in Rot. Foto: Archiv/spe

Holzminden/Höxter. Vor fünf Jahren gründete Julius Blume die Firma BML Media & Eventtechnik. Zusammen mit Dominik Zepp (auch bekannt als DJ Zeppi) ist der 24-Jährige quasi in die Branche der Eventveranstalter hineingewachsen. Ob das Jump-Festival in Fürstenberg oder diverse Angebote in der Stadthalle – das Duo Blume/Zepp bereicherte das kulturelle Leben der Region. Bis Februar 2020. Danach kamen auch hier – coronabedingt – nur noch Absagen. Julius Blume verlor quasi über Nacht seinen „Broterwerb“. Jetzt ist auch noch die Hoffnung, zumindest ab September wieder richtig loslegen zu können, gestorben: Bis Ende Oktober wurde das Verbot für Großveranstaltungen verlängert. Viele Unternehmen der Branche werden das nicht überleben, ist Julius Blume sicher. Und auch darum unterstützt er die bundesweite Aktion „Night of Light“ in der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni. Als Gebäude für seinen „Protest“ hat Blume sich den Kornspeicher der Firma Rieke an der Weser ausgesucht. (rei)

