Dienstag, 25. Februar 2020

Holzminden: Kranke alte Buche in Kauffmannsgarten gefällt

Die gefällte Buche liegt zum Abtransport noch im Park. Fotos: spe

Holzminden. Mit Flatterband abgesperrt war die alte Buche schon seit einigen Monaten, als Gefahr eingestuft für Fußgänger. Nun hat ein Baumfällunternehmen den stattlichen Baum in Kauffmannsgarten im Auftrag umgelegt. Es ist das Ergebnis der Begutachtung einer vereidigten Baumsachverständigen aus Höxter, die den Baumbestand in Kauffmannsgarten im Auftrag der Stadt Holzminden begutachtet hatte. Das Fachunternehmen hatte auch Totholz aus anderen Bäumen geschnitten und Empfehlungen der Baumsachverständigen Balbuchta abgearbeitet. Die gefällt Buche hatte bei einem früheren Sturm bereits Teile ihrer Krone eingebüßt, auch eine in sie gestürzte Fichte vom Nachbargrundstück Kauffmann hatte in der Krone Schaden verursacht. Nach Auskunft von Petra Haupt von der Stadt Holzminden seien auch Anfänge der Buchenkrankheit festgestellt worden. Man sei froh, dass der geschädigte Baum nun weg sei. Das Naturdenkmal direkt daneben steht noch und soll auch stehen bleiben. Bei dieser Buche sollen in Zukunft die Kontrollen „engmaschiger“ ausgeführt werden. Der Stamm eines weiteren Baumtitans, gefällt bereits vor längerer Zeit, liegt noch im Beet am Zaun zur Böntalstraße. Auch er hatte aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht gefällt werden müssen. (spe)