Montag, 20. August 2018

Holzminden-Kreisensen: Jetzt rollt der LandesBus

Montagmorgen auf dem Bahnhofsvorplatz in Holzminden: Der LandesBus hat Premiere. Foto: nig

Holzminden/Kreisensen. Die Premiere ist geglückt. Seit Montag rollt der LandesBus. Die neue Linie 500 ist als Ergänzung zum bestehenden Zugverkehr der RB84 (NordWestBahn) eingerichtet worden und verbindet fortan die beiden Bahnhöfe in Holzminden und Stadtoldendorf mit dem Bahnhof in Kreiensen.

Damit alle umsteigenden Fahrgäste einen stündlichen Zuganschluss ab Kreiensen nach Hannover und Uelzen mit Anschluss bis Hamburg haben, verkehrt der Bus ab sofort auf dieser Strecke und hat dabei lediglich die drei Bahnhöfe als Haltepunkte. Erste Abfahrt in Holzminden ist werktags um 8.30 Uhr, der letzte Zug startet dort dann um 21.30 Uhr. Vom Bahnhof in Stadtoldendorf aus sind die Abfahrtzeiten jeweils 21 Minuten später laut aktuellem Fahrplan, die letzte „Rücktour“ aus Kreiensen startet dort um 22.29 Uhr. Der Bus hat zwischen dem Start- und Endpunkt rund eine Stunde Fahrtzeit. Die Ankunftszeiten bieten ausreichend Möglichkeit, in Kreiensen den Anschlusszug, etwa den Metronom nach Hannover, zu erreichen. Auch an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen verkehrt die neue Linie.

Zwei Fahrzeuge werden im Pendelverkehr eingesetzt. Und beide sollen auch über WLAN verfügen. Das gab es bei der Premiere allerdings noch nicht. Dafür die Aussage: Es wird ab Kalenderwoche 36 nachgerüstet.