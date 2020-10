Montag, 12. Oktober 2020

Holzminden: Kreisschulbaukasse wird richtig teuer

Blick aus dem Neubau der Oberschule auf Campe II: Der Schulringtausch kostet rund 40 Millionen Euro. Foto: bs

Kreis Holzminden. Die Schulpolitik, die sich Holzminden kreisweit leistet, bekommt jetzt nicht nur der Landkreis selbst zu spüren, sondern auch die Gemeinden und Samtgemeinden: Über die Kreisschulbaukasse will der Kreis den Mitgliedsgemeinden tief und immer tiefer in die Tasche greifen. Im Gegensatz zu 2018 werden sich die Beiträge 2021 verdreifachen. 1.500 Euro pro Grundschüler sollen Gemeinden und Samtgemeinden ab dem nächsten Jahr an den Landkreis überweisen, der je Grundschüler dann noch einmal 3.000 Euro drauflegen muss. Für viele Kommunen, die in den Haushaltsplanberatungen, wird das ein gewaltiger Kraftakt angesichts leerer Kassen. Hinzu kommt, dass selbst dieses Geld nicht ausreichen wird, um alle geplanten Schulbau-Pläne im Landkreis auch finanzieren zu können. (bs)

