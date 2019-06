Montag, 17. Juni 2019

Holzminden: Kreisverwaltung am Mittwoch geschlossen

Der Landkreis informiert, dass die Kreisverwaltung am Mittwoch samt aller Nebenstellen nicht öffnet.

Kreis Holzminden. Die Kreisverwaltung einschließlich aller Nebenstellen bleibt am Mittwoch, 19. Juni, vormittags aus innerbetrieblichen Gründen geschlossen. Die Schließung betrifft auch die Zulassungsstellen in Holzminden und Eschershausen. Für den Fall der Kindeswohlgefährdung ist ein Bereitschaftsdienst eingerichtet. In diesem Fall sollte man sich an die Polizei Holzminden 05531/958-0 wenden. Bei Notfällen aus dem Bereich Gesundheitsschutz sowie Verbraucherschutz und Tiergesundheit sollte man sich bitte an die im örtlichen Telefonbuch abgedruckten Telefonnummern wenden, teilt der Landkreis Holzminden in einer Pressemitteilung mit und bittet gleichzeitig um Verständnis und Beachtung.