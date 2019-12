Freitag, 06. Dezember 2019

Holzminden: Kreuzbrotaktion fällt aus

Seit Jahren werden die Kreuzbrote am Vortag des zweiten Advents in der Holzmindener Innenstadt verkauft. In diesem Jahr muss die Aktion ausfallen.

Holzminden. Die Information kommt am Freitagmorgen von der Luthergemeinde Holzminden: Der für Sonnabend, 7. Dezember, geplante Verkauf von Kreuzbroten zugunsten von Brot für die Welt in der Holzmindener Innenstadt muss abgesagt werden. Der Grund: Die schlechten Wetteraussichten, aber auch Engpässe bei den Ehrenamtlichen verhindern in diesem Jahr die Durchführung der Aktion. Spenden an Brot für die Welt können in jeder Kirchengemeinde abgegeben werden.