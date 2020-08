Sonntag, 30. August 2020

Holzminden laufend entdecken

Bei einem Orientierungslauf lernten die Teilnehmer des Laufcamps die Sehenswürdigkeiten Holzmindens kennen. Foto: jbo

Holzminden. Schon seit vielen Jahren verfügt Holzminden über eine aktive Laufszene. Sei es der inzwischen nicht mehr stattfindende Bültelauf oder aber die Winterlaufserie des PSV. Immer wieder locken Veranstaltungen dieser Art zahlreiche Läuferinnen und Läufer an den Sollingrand und die Weser, um hier in beeindruckender Landschaft ihren Sport zu genießen. Jetzt hatte das Stadtmarketing Holzminden in Kooperation mit der Laufschule „Lauffieber Dortmund“ zum ersten Laufcamp in die Stadt der Aromen und Düfte eingeladen.

Ziel ist es, Laufanfängern und erfahrenen Läufern Hilfestellung bei der Optimierung ihrer Laufleistungen zu geben. 14 Teilnehmer, allesamt Lauferfahren, hatten sich zu dem dreitägigen Seminar eingefunden. Headtrainer Helmut Bezani, Laufexperte des Magazins „Aktiv laufen“, hatte gemeinsam mit seinen Trainerkollegen Burkhard Seeger und Alexander Friedrich ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das über das reine Lauftraining hinaus ging. (jbo)

