Donnerstag, 08. Oktober 2020

Holzminden: Leben mit der Pandemie im „stepcafé“

Im Stepcafé.

Holzminden. Auftakt zur Erweiterung der Öffnungszeiten: „Endlich wieder etwas Abwechslung“ – so waren sich die Teilnehmer des Grill-angebotes des „stepcafés“ Holzminden einig. Was früher einfach und normal war, ist auf Grund der strengen Hygienebedingungen eine organisatorische Herausforderung geworden. Doch entsprechend glücklich zeigten sich die Gäste über die von bestem Wetter begleitete Aktion.

Die vorübergehende Schließung in Folge der Coronakrise stellte einen großen Einschnitt für viele Besucher dar. Denn das Café dient als Anlaufstelle für Menschen mit chronischer Suchterkrankung und bietet die Möglichkeit für Austausch und Beratung.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 09.10.2020