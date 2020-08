Dienstag, 04. August 2020

Holzminden: Liebigstraße wird heute wieder freigegeben

Letzte Restarbeiten gibt es heute noch, dann ist die Liebigstraße wieder frei.

Holzminden. Die Bauarbeiten in der Liebigstraße in Holzminden sind endlich beendet. Im Laufe des Tages soll sie wieder für den Verkehr freigegeben werden. Mitte April war die Straße zwischen der Sollingstraße und der Bebelstraße voll gesperrt worden. Die Stadtwerke mussten dort die Versorgungsleitungen erneuern und kündigten eine Vollsperrung bis Ende Juli an. Die Freigabe der Straße verzögerte sich dann noch einmal um ein paar Tage wegen notwendiger Restarbeiten. (bs)