Freitag, 16. August 2019

Holzminden macht den Auftakt zum Schützenfest

„Voice over Piano“: Bunte Kostüme und wilde Tanzeinlagen zum Auftakt des Holzmindener Schützenfestes. Foto: ap

Holzminden. „Wir freuen uns, wenn die Holzmindener Spaß haben!“ Volker Meyer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Holzmindener Schützenvereine, hofft beim großen Auftakt des Holzmindener Schützenfestes auf einen unterhaltsamen Abend. Rund 600 Besucher sind ins große Festzelt auf der Steinbreite am Freitagabend gekommen, um gemeinsam ins Festwochenende zu starten. Bevor die Auftakt-Feier tatsächlich startet, läuft aber zuerst die Holzminden-Hymne „Holzminden meine Liebe“. Dann begrüßt Volker Meyer die Schützenfest-Fans im Zelt und gibt einen kleinen Ausblick auf die nächsten Tage. Und schon kommen „Voice over Piano“ auf die Bühne und heizen dem Publikum mit bunten Kostümen sowie gekonnten Tanzeinlagen ein. „Wir haben uns hier an der Weser gleich zuhause gefühlt“, scherzt das Bremer Band-Mitglied Thomas Blaeschke, der mit Witz und Charme durch das Auftakt-Programm führt. Bis 22.30 Uhr feiert noch das ganze Schützenfestzelt auf der Steinbreite. Dann ist erstmal Schluss – „für heute!“, lacht Volker Meyer, der schon begeistert auf die nächsten Schützenfest-Tage blickt. (ap)

