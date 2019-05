Freitag, 03. Mai 2019

Holzminden: Martin Schulz im Gespräch mit Unternehmern

Martin Schulz mit Christine Barner, Sabine Tippelt, Johannes Schraps, Ralf Schwager und Margrit Behrens-Globisch. Foto: bs

Holzminden (bs). „Keiner steht so für Europa wie Du“, hat ihn Johannes Schraps, SPD-Bundestagsabgeordneter und an diesem Freitagmorgen Moderator und gemeinsam mit der SPD-Landtagsabgeordneten Sabine Tippelt Gastgeber, begrüßt: Martin Schulz, Bundestagsabgeordneter und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments, sucht in Holzminden das Gespräch mit Unternehmern. Es wird ein Plädoyer für ein Europa, das Einigkeit und Stärke beweisen muss, um sich gegen die Angriffe von innen und außen zur Wehr zu setzen.

Im „Marktplatz“ im Kaufhaus Schwager macht Martin Schulz Wahlkampf für sein Europa – und für die Landratskandidatin Margrit Behrens-Globisch und die Kandidatin für das Amt des Samtgemeindebürgermeisters in Bevern, Christine Barner. Eine lange Rede will er nicht halten, sagt er, sondern sich den Fragen der Unternehmer stellen. (bs)

