Mittwoch, 12. August 2020

Holzminden: Ministerin informiert sich bei Stiebel über Lüftungsanlagen für Klassenräume

Geschäftsführer Dr. Kai Schiefelbein (links) mit Ministerin Dr. Carola Reimann am Lüftungsgerät, das speziell für den Einsatz in Klassenzimmern entwickelt wurde. Im Hintergrund Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel-Eltron-Tochtergesellschaft Tecalor, die das Gerät vertreibt. Foto: Stiebel Eltron

Holzminden. Da sich das Corona-Virus insbesondere in schlecht belüfteten Räumen leicht ausbreitet und dadurch das Infektionsrisiko steigt, ist gutes Lüften ein wichtiger Schutz vor einer Ansteckung. Vor diesem Hintergrund gewinnen Lüftungsanlagen an Bedeutung. Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann hat jetzt Stiebel Eltron in Holzminden besucht: Das Unternehmen entwickelt und produziert dezentrale Lüftungsanlagen. „Wir wissen, dass sich das Corona-Virus über Flüssigkeitspartikel, die beim Atmen, Husten, Sprechen und Niesen entstehen, verbreitet. Es gibt Erkenntnisse, dass dezentrale Lüftungsanlagen dazu beitragen können, die Ausbreitung von Aerosolen in Räumen zu minimieren“, sagte Ministerin Reimann. „Lüftungsgeräte sorgen zuverlässig für einen regelmäßigen Luftaustausch, wodurch die Konzentration von Aerosolen und damit Viren in der Luft reduziert und das Ansteckungsrisiko signifikant verringert werden kann“, so der Geschäftsführer des niedersächsischen Unternehmens, Dr. Kai Schiefelbein, im Gespräch mit der Ministerin. Die Ministerin zeigte sich sehr interessiert an den Lüftungslösungen insbesondere für den Einsatz in Schulen.

