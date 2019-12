Montag, 30. Dezember 2019

Holzminden: Mit einer App gegen Stalker

Alfred Sauer, Werner Friedrich und Hans Peter Sawatzki schildern ihre Erfahrungen mit der neuen App gegen Stalker.

Kreis Holzminden. „Es fing mit Anrufen an. Erst tagsüber, später auch nachts. Wüste Beschimpfungen auf dem AB. Zwei Jahre lang“ – die Frau, die von den Nachstellungen ihres Ex-Partners berichtet, soll hier anonym bleiben. Die Nachstellungen ihres Ex haben sie – nennen wir sie Birgit N. – krank gemacht. Sie fühlte sich ausgeliefert, allein gelassen. Denn für das, was er ihr angetan hatte, fehlten der Frau die Beweise. Seit Mai ist das anders. Seit Mai gibt es eine App, die „No Stalk App“ des Weissen Rings, entwickelt in Zusammenarbeit mit der Polizei. Wie hilfreich sie ist, berichten Hand Peter Sawatzki und Werner Friedrich vom Weissen Ring Holzminden und Präventioner Alfred Sauer von der Polizei kurz vor dem Jahreswechsel im Gespräch mit dem TAH. (bs)



Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 30.12.2019