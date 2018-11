Donnerstag, 01. November 2018

Holzminden: Mit Pflasterstein Auto aufgebrochen

Holzminden. Am Mittwoch kam es in Holzminden zu einem vollendeten und einem versuchten Pkw-Aufbruch.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr in der Straße Am Dammbruch, im Bereich der dortigen Kiesteiche. Hier hörte ein 39 Jahre alter Mann aus Hattorf, der gerade am Kiesteich angelte, ein Geräusch und wurde so auf einen Mann aufmerksam, der gerade im Begriff war, einen VW mit einem unbekannten Werkzeug aufzuhebeln. Der Zeuge sprach den Täter, den er als etwa 20 Jahre alten, etwa 160 bis 170 Zentimeter großen und schlanken Südländer beschreibt, an, woraufhin dieser von seiner Tat abließ und mit einem silberfarbenen Mountainbike in Richtung Allersheim flüchtete. Ein Nahbereichsfahndung seitens der Polizei verlief erfolglos.

Auf Nachfrage gab der Zeuge an, dass der Täter mit einer schwarzen Jogginghose, einem dunkelblauen Pullover und einer schwarzen Wollmütze bekleidet gewesen sei. Der 24 Jahre alte Halter des VW hielt sich zum Tatzeitpunkt auf der gegenüberliegenden Seite des Sees zum Angeln auf. Von dem Versuch, seinen VW aufzuhebeln, bekam er nichts mit. Der Mann aus Katlenburg hat es der Aufmerksamkeit und der Beherztheit des 39-Jährigen zu verdanken, dass seine Geldbörse, die sich noch im Pkw befand, nicht entwendet werden konnte.

Der zweite Vorfall ereignete sich am Abend zwischen 17.50 Uhr bis 20 Uhr wurde der VW einer 37 Jahre alten Frau aus Bevern auf dem Parkplatz des Liebigstadions aufgebrochen, während diese Laufen war. Durch einen unbekannten Täter wurde die Beifahrerseite des Pkw mit einem Pflasterstein eingeworfen. Der Täter entwendete die Geldbörse aus ihrer Handtasche, die die 37-Jährige unter dem Beifahrersitz versteckt hatte. Das Handy der Frau ließ der Täter am Tatort zurück. Da die Tat unbeobachtet blieb, gibt es keine Täterbeschreibung.

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont / Holzminden möchte an dieser Stelle noch einmal drauf aufmerksam machen, dass ein Auto kein Tresor ist! Die Tipps:

„Lassen Sie keine Wertsachen (zum Beispiel Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände meist vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät nicht im Fahrzeug zurück. Entfernen Sie auch die Halterung des Gerätes.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Stellen Sie Ihr Fahrzeug auf belebten und gut beleuchteten Parkplätzen ab.“