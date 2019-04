Donnerstag, 04. April 2019

Holzminden: Moderne Mamas sporteln mit Kind

Trainingseinheit am Weserkai. Foto: ue

Holzminden. Am Weserkai in Holzminden geht es erstmal ans Aufwärmen. „Laufmamalauf“-Trainerin Luisa Weißbrich leitet die Mamas mit Kindern plus Kinderwagen an – die Stimmung ist locker. Dass Mamas mit ihrem Nachwuchs gemeinsam so entspannt im Sonnenschein sporteln, geht seit zwei Jahren in und um Holzminden. Luisa Weißbrich, selbst Mutter, gehört zum „Laufmamalauf“-Netzwerk, das es in immer mehr Städten im deutschsprachigen Raum gibt. Die „Laufmamalauf“-Kurse leitet sie in Holzminden, Höxter, Lüchtringen und Beverungen. Nach dem Warm-Machen geht es an der Weser entlang. Zwischendurch anhalten, stillen, Flasche geben – alles möglich. „Das Gesabbel immer im Hintergrund“, lächelt Luisa Weißbrich. (ap)

